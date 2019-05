SPECIALE ELEZIONI/ Europee e Amministrative, doppia diretta di Irpinianews

Elezioni Amministrative ed Europee, Irpinianews raddoppia con una doppia diretta per seguire live lo spoglio e commentare l’esito del voto.

Primo appuntamento domani mattina dalle ore 8:30, in diretta streaming e sulle fanpage di Irpinianews e Irpinianews WebTv per “Buongiorno Elezioni”, in serata invece a partire dalle ore 20:00, a risultati presumibilmente acquisiti – o quasi – tanti ospiti in studio per commentare insieme i primi risultati di questa tornata elettorale.

In questa due giorni no-stop, spazio anche alle nostre dirette Facebook direttamente dai seggi elettorali e agli aggiornamenti continui sul nostro portale Irpinianews.it, con dati aggiornati in tempo reale e novità comune per comune.