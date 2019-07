Provincia “Spazio pubblico in prospettiva”, la mostra itinerante alla scoperta dell’Irpinia 14 luglio 2019

Continua il viaggio nei comuni dell’Irpinia. La mostra itinerante “Lo spazio pubblico in prospettiva” è in esposizione nella “Sala ex Eca” di Villamaina, dal 14 luglio al 30 agosto.

Oggi, alle ore 10.00 l’apertura del vernissage della mostra che sarà visitabile fino al 30 agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 18 alle 20, in cui saranno esposte le foto dei vincitori del concorso fotografico “Lo spazio pubblico in prospettiva”, promosso dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino, nell’ambito delle attività rivolte alla promozione della cultura urbana e architettonica del territorio. Il concorso fotografico aveva come obiettivo la valorizzazione dello spazio urbano, l’interpretazione attraverso uno scatto della condivisione dello spazio e delle emozioni che suscita nei diversi soggetti.

“Continua il nostro viaggio nei comuni dell’Irpina – dichiara Eleonora Dionisio, responsabile della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Avellino – con la mostra itinerante sullo spazio pubblico, volta alla conoscenza e alla riscoperta del patrimonio culturale irpino. Resta fermo l’obiettivo di voler coinvolgere le persone in un progetto comune dove coesistano sia la conservazione degli spazi urbani sia il loro miglioramento”.

“Un vero e proprio percorso, un viaggio itinerante per portare in giro attraverso tappe meravigliose del territorio irpino, il talento dei partecipanti al contest e gli ammirevoli scatti che hanno presentato. Un modo per portare avanti l’obiettivo delle iniziative dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino – dice Erminio Petecca Presidente dell’Ordine – di valorizzare e promuovere l’Irpinia in tutte le sue forme”.