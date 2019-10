Sparatoria in un locale notturno di Brooklyn: 4 morti

Quattro persone sono morte e tre sono rimaste gravemente ferite nel corso di una sparatoria a Brooklyn, New York. L’allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali davanti al club Triple A Aces, in Utica Avenue. I feriti sono stati portati al Kings County Hospital e al Brookdale University Hospital Medical Center. Gli agenti, arrivati nell’area di Crown Hieghts, si sono trovati davanti ai quattro morti e ai tre feriti gravi, ma non in pericolo di vita. Le indagini sono nella fase iniziale e gli agenti – secondo indiscrezioni – stanno al momento interrogando diverse persone al commissariato che si trova nelle vicinanze per cercare di chiarire cosa sia accaduto e chi ha sparato. Al momento non c’è stato nessun arresto.