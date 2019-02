Cronaca Spaccio di sostanze stupefacente, nei guai due fratelli di Altavilla 27 febbraio 2019

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno tratto in arresto due fratelli di Altavilla Irpina, già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, in Altavilla Irpina, durante un servizio serale, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo dell’auto con a bordo quei due giovani.

L’apparente tensione evidenziata da questi ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento.

L’idea di “averci visto giusto” ha trovato conferma all’esito della perquisizione personale e veicolare che si concludeva con il rinvenimento di un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Alla luce delle evidenze emerse, i due germani sono stati tratti in arresto e, su disposizioni della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicati con la formula del rito direttissimo.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.