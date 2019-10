Cronaca Spaccio di hashish e marijuana ed evasione: due giovani denunciati dai Carabinieri 21 ottobre 2019

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

A Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la pattuglia, notato un gruppo di giovani e ritenendone qualcuno di possibile interesse nella lotta alla droga, ha deciso di procedere al controllo. All’esito della perquisizione personale, uno di loro è stato trovato in possesso di cinque dosi di hashish (per un peso complessivo di circa 10 grammi) e di modica quantità di marijuana. La droga è stata sequestrata e per il predetto è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Alla medesima Autorità Giudiziaria i Carabinieri di Monteforte Irpino hanno denunciato anche un trentenne di origini romene ritenuto responsabile del reato di evasione: sottoposto alla detenzione domiciliare, al momento del controllo eseguito in nottata, non è stato trovato nell’abitazione statuita per tale misura.

Successivamente rintracciato dai Carabinieri, alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 385 del Codice Penale.