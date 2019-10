Benevento Spaccio di droga, pusher 25enne arrestato dai Carabinieri 29 ottobre 2019

Nell’ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio a Circello, nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Colle Sannita hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 25enne del luogo.

Nel corso di un controllo nei pressi del campo sportivo, i militari hanno notato nell’oscurità un veicolo isolato con a bordo una persona e, procedendo nella successiva perquisizione del veicolo e del suo occupante, già noto nell’ambiente della droga, hanno rinvenuto all’interno di uno zaino, sotto il sedile dell’auto, dello stupefacente tipo marijuana e un grinder per triturare foglie vegetali. Nello zaino la sostanza era già suddivisa in sei involucri in cellophane, verosimilmente pronti per essere ceduti a terzi, per un peso complessivo di quasi 18 grammi.

Successivamente, i carabinieri hanno effettuato la perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, dove, all’interno della sua camera, in un contenitore in vetro, rinvenivano ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo per circa 140 grammi. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e i militari, dopo gli adempimenti di competenza, hanno dichiarato in arresto il giovane, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, come disposto dal sostituto Procuratore di turno, veniva accompagnato presso la sua abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.