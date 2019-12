Benevento Spacciano acqua colorata per gasolio: due denunce a Sant’Agata de’ Goti 17 dicembre 2019

Continua incessante l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere. E proprio per questa tipologia di reato, i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno individuato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, due soggetti provenienti dall’hinterland napoletano.

In particolare, nella serata di ieri, militari della Stazione CC di Sant’Agata de’ Goti, durante l’espletamento di servizio teso al massimo controllo del territorio, su richiesta di alcuni cittadini, sono intervenuti in Contrada Presta dove hanno controllato due persone che, poco prima, a bordo di autovettura, nell’effettuare una

vendita “porta a porta”, avevano tentato di cedere delle taniche contenente litri 25 di gasolio al prezzo di euro 10,00.

A seguito di riscontri è stato appurato che i due, rispettivamente di 52 e 32 anni uno dei quali censurato, a bordo del veicolo trasportavano 11 taniche da 25 litri contenenti del liquido apparentemente gasolio e ulteriori 2 taniche da 40 ml contenenti liquido colorante giallo ossido. Da immediata verifica, è stato accertato che il prodotto posto in vendita era costituito da acqua miscelata con liquido colorante e una minima parte di gasolio per assicurare l’odore al prodotto.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e a carico dei soggetti, oltre al deferimento in stato di libertà per il reato di tentata truffa, è scattata anche la proposta per l’erogazione del foglio di via obbligatorio.