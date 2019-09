Politica Sottosegretari, Maria Pallini (M5S) in corsa per Affari regionali 11 settembre 2019

Così come riportato dall’agenzia di stampa Public Policy “Claudio Cominardi, Tiziana Ciprini e Maria Pallini sono alcuni dei nomi di deputati del M5s in lizza per il ruolo di sottosegretari di Governo. Il primo, a quanto si apprende, molto probabilmente verrà riconfermato nel ruolo al ministero del Lavoro”.

Sempre secondo l’agenzia: “Intanto, però spunta anche il nome di Tiziana Ciprini in corsa sia per il dicastero di via Veneto che quello della Pubblica amministrazione. In corsa per la P.a., però, ci sarebbero anche il senatore Ugo Grassi (per il M5s) e la deputata Anna Ascani (per il Pd). Per quanto riguarda gli Affari regionali, invece, potrebbe essere scelta la deputata M5s Maria Pallini, avvocato e membro della commissione per le Questioni regionali”.

“Pallini potrebbe sostituire l’uscente Stefano Buffagni in corsa per ilministero dell’Economia. Infine, un’altra riconferma dovrebbe riguardare il ministero della Giustizia: fonti di Governo riferiscono che Vittorio

Ferraresi dovrebbe riprendere il ruolo di sottosegretario” conclude il lancio di Public policy.