Avellino Tunnel, parere positivo dei tecnici alla percorribilità del sottopassaggio 13 febbraio 2019

Il Comune di Avellino comunica che “nella mattinata odierna presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, si è tenuta la riunione del Comitato Tecnico Amministrativo per esaminare la sussistenza dei presupposti per l’autorizzazione in deroga dell’esercizio stradale del Sottopasso di collegamento tra Piazza Garibaldi e Via San Leonardo”.

“La commissione dopo ampia discussione, che ha visto anche l’intervento del Sub Commissario Prefettizio dottoressa D’Agostino, ha formulato parere favorevole con prescrizioni”.

Dopo la proroga dei tempi utili alla chiusura del cantiere, arriva anche l’autorizzazione del CTA per definire la classe viaria del sottopasso. Il Provveditore alle Opere Pubbliche si è impegnato in prima persona a portare a compimento i lavori per i quali sono necessari circa 400mila euro, cifra però solo in parte nelle disponibilità del Comune che dovrà predisporre altri interventi per rispondere alle prescrizioni arrivate dal Provveditorato.