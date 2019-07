Cronaca Primo Piano Sorpreso in un cantiere operaio con il reddito di cittadinanza 13 luglio 2019

Lavorava in un cantiere, nonostante beneficiasse del reddito di cittadinanza: denunciato operaio. I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola, unitamente al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, hanno controllato alcuni cantieri edili, rilevando numerose violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a carico sia dei titolari delle ditte che dei committenti.

E’ stata in particolare riscontrata l’omissione da parte del datore di lavoro di una adeguata informazione/formazione dei lavoratori in merito ai rischi per la salute, l’omessa verifica delle condizioni di sicurezza, la mancata designazione del coordinatore della progettazione e per l’esecuzione dei lavori nonché l’omessa redazione/verifica del piano operativo di sicurezza (POS).

Per un operaio è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile dell’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio al fine di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.