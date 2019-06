Cronaca Primo Piano Sorpreso in auto con dosi di eroina pronta da spacciare, in arresto un 65enne di Montoro 7 giugno 2019

Sorpreso in macchina con 10 dosi di eroina e la somma di 130 euro. E’ successo a Montoro, dove un 65enne, già noto alle Forze dell’Ordine è stato tratto in arresto dai Carabinieri.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri nel comune irpino, quando all’occhio dei militari in pattugliamento non è passato inosservato l’atteggiamento sospetto dell’uomo. Fermato alla guida dell’auto, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare in cui sono state rinvenute 10 dosi di eroina e 130 euro in banconote di vario taglio.

I militari, però, non hanno ritenuto sufficiente il risultato della perquisizione e valutando la pericolosità del soggetto fermato, hanno svolto una seconda perquisizione presso l’abitazione del 65enne. Qui sono state rinvenute altre 9 dosi di eroina e in più la somma di 850 euro.

Condotto in Caserma, lo spacciatore è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

Finiti sotto sequestro sia la droga che il denaro proveniente dall’attività di spaccio.