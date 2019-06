Benevento Sorpreso con cocaina: 66enne arrestato per detenzione e spaccio 17 giugno 2019

Detenzione ai fini di spaccio di cocaina, arresto in flagranza per un 66enne di San Giorgio del Sannio, già noto per i suoi precedenti specifici.

I Carabinieri di San Giorgio del Sannio, dopo aver seguito l’uomo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in una stanza di un albergo della provincia, in uso esclusivo del 66enne, dove hanno trovato e sequestrato 13 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale vario che viene usato per il confezionamento delle dosi e una somma contante di 850,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, sottoposto agli arresti domiciliari, presso la sua precedente abitazione in San Giorgio del Sannio.