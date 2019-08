Sorpreso a spacciare ad un minorenne in piazza Kennedy, arrestato 26enne di Avellino

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un giovane avellinese, ritenuto responsabile di spaccio di sostanza stupefacente. Il 26enne è stato sorpreso nei pressi della centralissima Piazza Kennedy mentre cedeva dell’hashish ad un minorenne.

Tale azione, sebbene furtiva, non sfuggiva all’occhio dei militari appostati poco distante. Entrati in azione, i militari hanno sequestrato alcuni grammi di marijuana, due grinder, un bilancino elettronico ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi nonché la somma di 55 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Analoga sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 200 grammi, veniva rinvenuta all’interno dell’auto che il 26enne aveva parcheggiato poco distante. Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza di reato, il 26enne è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari. Per il minorenne è invece scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.