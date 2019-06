Cronaca Sorpresi nel centro di Lioni con fare sospetto: allontanati due napoletani 8 giugno 2019

Allontanati con Foglio di Via Obbligatorio un 28enne e un 29enne di Napoli, sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Lioni a girovagare in atteggiamento sospetto in quel centro abitato.

I due, una volta opportunamente interpellati, non erano in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione riguardo la loro presenza in quel Comune.

I controlli sono scattati nell’ambito dei servizi ad “Alto Impatto” posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, costantemente impiegati nei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, con lo scopo di garantire sicurezza e rispetto della legalità.