Cronaca Sorpresi in atteggiamenti sospetti vicino le abitazioni: allontanati tre giovani 4 marzo 2020

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai furti. I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

A Teora, i Carabinieri della locale Stazione, durante l’espletamento di tali attività, hanno proceduto al controllo di tre giovani, poco più che ventenni e residenti nell’hinterland partenopeo, sorpresi in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni.

Condotti in Caserma, in considerazione dei precedenti di polizia emersi a loro carico (principalmente per reato contro il patrimonio) e dell’ingiustificata presenza in quel Comune, gli stessi sono stati allontanati con Foglio di Via Obbligatorio.