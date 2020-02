Cronaca Controlli del territorio da parte dell’Arma: due rumeni allontananti con Foglio di Via 19 febbraio 2020

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai furti.

I Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa e in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

I Carabinieri della Stazione di Atripalda, durante l’espletamento di tali attività, hanno proceduto al controllo di due trentenni di origini romene, sorpresi nella serata di ieri a bordo di una grossa BMW parcheggiata in un’area di servizio di Manocalzati.

Opportunamente interpellati, gli stessi non erano in grado di fornire ai Carabinieri un valido motivo circa la loro presenza in quel Comune.

Condotti in Caserma, dopo gli ulteriori accertamenti a loro carico è scattata la misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.