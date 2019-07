Avellino In Evidenza Primo Piano “Sono in consiglio comunale per mettere in pratica il programma del MoVimento. E lo farò”. Urciuoli chiarisce 16 luglio 2019

“Ho candidato Ferdinando Picariello alla carica di Presidente del Consiglio comunale. Una candidatura di bandiera del MoVimento 5 Stelle. Una volta che è venuta meno questa candidatura, l’unico rimasto in campo era Ugo Maggio. Non ci sono state altre indicazioni”.

Luigi Urciuoli, consigliere comunale eletto con il M5S, ha votato alla carica di Presidente del consiglio comunale il dottore Maggio. Una scelta che significa passare con la maggioranza? “In questo momento – dice – non c’è un quadro ben delineato e preciso tra maggioranza e minoranza. Personalmente sono in consiglio comunale per fare gli interessi dei cittadini e per mettere in pratica il programma del MoVimento 5 Stelle. Noi non siamo un partito, quindi voterò ogni singolo provvedimento secondo coscienza, senza schemi precostituiti. Credo sia stato un buon risultato ottenere la vicepresidenza del consiglio comunale”.