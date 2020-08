Attualità Somma Vesuviana: iniziati i lavori per rendere sicure le strade 19 Agosto 2020

“Da oggi Somma Vesuviana sarà un grande cantiere a cielo aperto – è quanto dichiara Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana -. Iniziati i lavori per rendere sicure le strade. La sicurezza dei cittadini ha priorità assoluta. Al via anche una grande attività di promozione turistico”.

“Sin dal giorno della mia nomina da vicesindaco, con delega alla Polizia Municipale e Viabilità, ho provveduto a far destinare risorse mettendo in piedi alcune iniziative come la sicurezza stradale – ha dichiarato Sergio D’Avino, vicesindaco e Assessore al ramo -, la segnaletica orizzontale e verticale, aumentando i controlli per divieti di sosta. Come avevo anticipato in un mio comunicato di non più di 1 mese fa – conclude il vicesindaco -, oggi l’inizio dei lavori è realtà”.