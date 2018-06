Soluzione tampone per l’Aias: pronto il piano per i pazienti

Vertenza Aias, non c’è ancora la fumata bianca sul piano di riorganizzazione del personale e dei pazienti del centro di riabilitazione di Avellinopazienti. E’ attesa, in ogni caso, ad ore una soluzione tampone per la riorganizzazione del servizio di assistenza ai pazienti tra le sette strutture individuate in provincia. In Prefettura sindacato e commissari si sono confrontati a lungo sulla ricollocazione del personale dipendente per le ore di prestazioni terapeutiche dei pazienti richiedenti e dell’assegnazione degli stessi pazienti alle strutture.

La Uil Fpl, rappresentata al tavolo dal Segretario Provinciale Sanità Privata Antonio Spagnuolo, “ha sottolineato l’importanza della continuità lavorativa dei dipendenti nei passaggi ad altri datori di lavoro, sia pur temporaneamente, al fine di garantire i livelli attuali occupazionali, rappresentando, inoltre, la necessità di provvedere al pagamento dei dipendenti, relativamente alle 12 mensilità arretrate”.