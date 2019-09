Sport Solofra, al via il raduno dell’ “Agostino Lettieri Five Soccer”. Il 19 ottobre prima di campionato 3 settembre 2019

Al via il raduno dell’ “Agostino Lettieri Five Soccer” che si è ritrovato agli ordini di mister Nicola Giordano presso il PalaMontoro per avviare la preparazione in vista della partecipazione al prossimo campionato di serie C2 il cui esordio è previsto per il 19 ottobre su campo del Futsal Città di Palma. Sarà l’undicesima stagione di attività tra serie D e serie C2 per il team del Presidente Francesco Barone, pronto ad essere protagonista nella stagione 2019-2020 nel secondo campionato regionale di calcio a 5.

Capitan Parmigiano e compagni lavoreranno per due settimane da lunedì a venerdì con sedute serali mentre sabato è previsto un allenamento pomeridiano con l’esordio in Coppa Campania previsto per la terza settimana di settembre. Alla conferma di Nicola Parmigiano sono seguite quelle del vicecapitano Fiore Guarino, di Michele Vietri, Biagio Nevola, Mario Petrosino, Vincenzo Russo, Nicola Esposito, Mauro e Davide De Stefano. A fare il proprio ingresso nella rosa conciaria sono Lino Parmigiano (un ritorno il suo), Francesco Ruggiero, Antonio Palomba e Michele Scarano oltre al preparatore dei portieri Silvana Macchia.

Il team conciario è stato inserito nel girone C insieme al Cus Avellino e al Futsal Solofra. Con quest’ultimo la sfida si giocherà alla 3^ giornata (2 novembre con la rivincita prevista il 25 gennaio 2020). Il derby coi biancoverdi avellinesi, invece. è in calendario la settimana dopo (all’andata si giocherà in casa col ritorno previsto per il 1 febbraio). Tra le altre formazioni militanti nel raggruppamento sono presenti Belvedere 1998, Conca dei Marini, Reghinna Minor, Calvi, Green Park Calcio a 5, Sporting Valdiano, F.S.A. S.S.D. A.R.L. . Virtus Campagna e Futsal Città di Palma.

“E un girone difficile con squadre abbastanza attrezzate – spiega il Presidente Francesco Barone – Il nostro obiettivo è un campionato tranquillo, e portando avanti il nome di Agostino Lettieri. Vincere e lottare per traguardi importanti fa parte della nostra filosofia ma senza particolari assilli. Ci sarà un derby stracittadino nella sana competizione e all’insegna del fair play. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.” L’unico neo riguarda l’impossibilità di disputare le gare casalinghe nella città di Solofra: “Per il terzo anno consecutivo giocheremo lontano dalla nostra città per mancanza di strutture adeguate. Speriamo che l’Amministrazione Comunale dopo i lavori del campo sportivo, ottimamente rifinito, si faccia avanti anche per il calcio a cinque.”