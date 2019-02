Sogno mondiale, Tommasone ci crede: “Voglio entrare nella storia”

Domani, sabato 2 febbraio, a Frisco in Texas, Carmine Tommasone sfiderà il campione del mondo dei pesi piuma WBO Oscar Valdez al Ford Center, un impianto da 12.000 posti all’interno del quartier generale della squadra di football americano dei Dallas Cowboys. La riunione organizzata dalla Top Rank sarà trasmessa su ESPN America e in diretta su DAZN Italia.

Alla conferenza stampa di presentazione del mondiale WBO, Carmine Tommasone ha mostrato la tranquillità di chi è consapevole di avere una grande occasione e non vuole lasciarsela sfuggire: “Da professionista è la prima volta che combatto negli Stati Uniti, da dilettante l’ho già fatto. Diventare il quarto pugile italiano a vincere il mondiale negli USA è il sogno di ogni pugile”.

“Non mi dà fastidio che molti considerino questo match una sorta di rodaggio per Valdez dopo il lungo periodo di inattività dovuto alla rottura della mascella. Sono consapevole dei miei mezzi, so come mi sono preparato ed anzi il fatto che mi sottovalutino è uno stimolo in più per fare bella figura sabato sera. Anche quando ho partecipato alle selezioni olimpiche sono partito da sfavorito, ma poi sono stato l’unico a qualificarsi ed ho vinto anche il primo match alle Olimpiadi.”

I pugili italiani che hanno vinto il mondiale negli Stati Uniti sono Primo Carnera, Nino Benvenuti e Gianfranco Rosi. Oscar Valdez ha commentato: “Ho un bel team alle spalle. Il cielo è il nostro limite. Siamo pronti per affrontare Carmine Tommasone sabato sera. Produrremo un grande spettacolo per i tifosi.”

Nato 34 anni fa ad Avellino, alto 168 centimenti, professionista dal giugno 2010, Carmine Tommasone ha un record di 19 vittorie consecutive, 5 prima del limite. Il messicano Oscar Valdez ha 27 anni, è alto 166 centimetri ed il suo record è composto da 24 vittorie, 19 prima del limite. In Italia il mondiale Tommasone-Valdez sarà trasmesso in diretta da DAZN insieme agli altri 3 incontri titolati della serata: Sergey Kovalev vs Eleider Alvarez per il campionato mondiale dei mediomassimi WBO, Isa Chaniev vs Richard Commey per il titolo mondiale dei leggeri IBF e Diego Magdaleno vs Teofimo Lopez per la corona del Nord America dei leggeri NABF.