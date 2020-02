Avellino Primo Piano Social Basket e giornata unica della creatività: Luongo lancia il progetto “Scuole in Comune” 6 febbraio 2020

Renato Spiniello – Social Basket e giornata unica della creatività: questi i primi due appuntamenti in programma per il progetto “Scuole in Comune”, annunciato questo pomeriggio nella Sala Stampa di Palazzo di Città alla presenza del Sindaco Gianluca Festa, degli Assessori Stefano Luongo e Geppino Giacobbe e di diversi ragazzi che frequentano vari istituti locali.

Si tratta di una sinergia tra l’assessorato alle Politiche Giovanili e la Consulta degli Studenti della Provincia di Avellino volta a incentivare i giovani del capoluogo ad occuparsi delle problematiche e delle istanze dei propri coetanei. “Noi, a differenza del passato, intendiamo dar spazio e voce a chi vuol rimboccarsi le maniche e rappresentare al meglio l’interesse della comunità – commenta l’Assessore Stefano Luongo a margine della presentazione – C’è da parte nostra la volontà di far diventare Avellino un modello nell’ambito delle Politiche Giovanili, che negli anni sono state trascurate. Un primo passo era stato fatto con l’istituzione del Forum dei Giovani, ora puntiamo a coinvolgere i giovani partendo dalle scuole per incentivarli a farli partecipare alla vita sociale e alle scelte dell’amministrazione”.

Il progetto, come detto, si articolerà in due iniziative: “Il Social Basket – spiega Luongo – è un evento che unisce il sociale con lo sport, mentre la giornata unica della creatività darà spazio all’estro e alle capacità delle nuove generazioni in un momento specifico dell’anno scolastico”.

“Iniziamo con questi due eventi che sono un modo per avvicinarci alle Politiche Giovanili – aggiunge il Presidente della Consulta degli Studenti Lorenzo De Vito – un grazie per il supporto va anche ai professori Giacobbe e Saviano”.