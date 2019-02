Avellino In Evidenza Primo Piano Smog, si parte con le domeniche ecologiche. Ad Avellino disco rosso per le auto inquinanti 10 febbraio 2019

Si parte oggi, domenica 10 febbraio, con le domeniche ecologiche previste con un’ordinanza dal commissario di Avellino, Giuseppe Priolo.

E così fino al 17 marzo incluso, divieto di circolazione nelle domeniche dalle 8 alle 20 in tutto il centro urbano per ciclomotori e motocicli a due tempi euro 0 e euro1, auto a benzina euro 0-1-2, auto alimentate a diesel euro 0-1-2-3. Mezzi, questi, che potranno circolare solo lungo le arterie secondarie, e dunque l’Autostrada A16, l’ex Bonatti, via Pianodardine, via Tedesco fino all’incrocio con via Fratelli Troncone, viale Italia fino alla rotatoria, via Perrottelli, via Aversa, via Morelli e Silvati e via Annarumma.

Per gli autobus è fatto divieto assoluto di restare nella fase di stazionamento con il motore acceso, assolutamente vietata la bruciatura di vegetali o altri materiali connessi alle attività agricole, e, nell’ambito domestico, è vietato accendere caminetti, stufe, termocamini alimentati a legna o altre biomasse, a meno che non siano l’unica fonte di riscaldamento a disposizione.