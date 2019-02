Smog, Priolo firma la nuova ordinanza: blocco auto inquinanti la domenica

Una nuova ordinanza antismog: il commissario di Avellino, Giuseppe Priolo dispone il blocco delle auto più inquinanti per sei domeniche consecutive, a partire dalla prossima.

E così, dal 10 febbraio al 17 marzo incluso, divieto di circolazione nelle domeniche dalle 8 alle 20 in tutto il centro urbano per ciclomotori e motocicli a due tempi euro 0 e euro1, auto a benzina euro 0-1-2, auto alimentate a diesel euro 0-1-2-3. Mezzi, questi, che potranno circolare solo lungo le arterie secondarie, e dunque l’Autostrada A16, l’ex Bonatti, via Pianodardine, via Tedesco fino all’incrocio con via Fratelli Troncone, viale Italia fino alla rotatoria, via Perrottelli, via Aversa, via Morelli e Silvati e via Annarumma.

Per gli autobus è fatto divieto assoluto di restare nella fase di stazionamento con il motore acceso, assolutamente vietata la bruciatura di vegetali o altri materiali connessi alle attività agricole, e, nell’ambito domestico, è vietato accendere caminetti, stufe, termocamini alimentati a legna o altre biomasse, a meno che non siano l’unica fonte di riscaldamento a disposizione.