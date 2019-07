Sport Slalom di Montervergine, vince il pluricampione Luigi Vinaccia 15 luglio 2019

Il pluricampione di specialità Luigi Vinaccia ha vinto la sedicesima edizione dello Slalom di Montevergine-Memorial Oreste Cilento. Al via vetture di primissimo livello, per una gara che affascina sempre tanti, come è stato sottolineato nel corso della cerimonia di premiazione della manifestazione.

L’Abate Riccardo Luca Guariglia lo ha evidenziato, esaltando anche il fatto che l’arrivo della competizione era proprio nei pressi del Santuario.

All’interno del chiostro dell’Abbazia si è svolta la cerimonia alla presenza del sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. Al Comune di Mercogliano, alla Pro Loco di Mercogliano e alle forze dell’ordine, il fiduciario provinciale dell’Aci Sport, Vincenzo Napolillo, ha rivolto il suo ringraziamento per la preziosa collaborazione all’evento organizzato dall’Avellino Racing.

Ottime anche le performance degli irpini in gara: secondo posto Nunzio Mario Caputo, terzo per Vincenzo Manganiello e quarto piazzamento per Michele Sellitto, che è stato anche premiato quale vincitore del Campionato Irpino di Automobilismo 2018.