Sit-in a Napoli: lavoratori ex Irisbus sotto la Regione

Marco Grasso – Sit-in sotto la sede della Regione per l’ex Irisbus. I lavoratori dello stabilimento di Flumeri sono in attesa di essere ricevuti per illustrare i punti di crisi dell’infinita vertenza.

Il sindacato ha proclamato otto ore di sciopero in segno di protesta contro un progetto industriale ancora in panne. A maggio era previsto il rientro di 40 lavoratori, “mentre siamo costretti – si legge nel comunicato – a registrare un ulteriore ricorso alla cassa integrazione di circa 50 lavoratori sui 110 presenti in azienda”.

Il sindacato lamenta il mancato completamento degli investimenti. “Le gare vinte in Italia da parte di IIA vengono sistematicamente spostate presso la Karsan in Turchia. Anche i 56 autobus della gara vinta presso il Comune di Napoli verranno dirottata in Turchia, nonostante le sollecitazioni del sindaco di Napoli De Magistris a produrre in Irpinia”.

Il sindacato chiederà sostegno anche al Governatore De Luca per organizzare un tavolo di confronto al Mise, facendo leva anche sulla prossima scadenza della cassa integrazione prevista a fine 2018.