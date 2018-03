Cronaca Simulano incidente per ottenere un risarcimento: nei guai in tre 22 marzo 2018

I carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino tre persone, originarie della provincia di Napoli e di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ritenute responsabili di concorso in simulazione di reato ed accordo per commetterlo nonché induzione di pubblico ufficiale a commettere falsità in atto pubblico.

Gli uomini avrebbero dichiarato di essere rimasti coinvolti in un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, richiedendo il risarcimento per i danni falsamente dichiarati.

I militari operanti, data la poca chiarezza della dinamica denunciata, svolgevano approfonditi accertamenti, appurando in maniera inequivocabile che era stato inscenato un sinistro stradale al fine di ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa.