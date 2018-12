Sidigas, obiettivo Torino. Vucinic: “Con Sassari vittoria fondamentale, avanti così”

Sidigas in rampa di lancio per Torino, prossima sfidante dei biancoverdi nel match valevole per il 12esimo turno del campionato Legabasket Serie A. Palla a due in programma domani, 26 dicembre, alle 20.45, con diretta su Rai Sport ed Eurosport Player.

“Torino – precisa coach Vucinic – è fin dall’inizio della stagione una delle squadre favorite per il titolo, anche se ha avuto qualche difficoltà con gli infortuni, che non sempre gli hanno consentito di ottenere i risultati sperati”.

“Hanno un roster di talento e di esperienza, fatto di tanti italiani che conoscono bene il campionato: basti pensare a Cusin, ad esempio, ex giocatore della Nazionale italiana. La vittoria contro Sassari ci dà fiducia e siamo positivi specialmente per la chimica che si è venuta a creare: faremo il possibile per portare a casa il risultato”.