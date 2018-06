Basket Scandone Sidigas, fatta per Menetti: sarà l’ex Reggiana a sostituire Sacripanti 5 giugno 2018

La Sidigas Avellino e l’ormai ex capo coach di Reggio Emilia sono ai dettagli. Sarà lui a sostituire dopo tre anni Pino Sacripanti sullo scranno biancoverde. Un’eredità importante, visto che il tecnico canturino, pur non avendo portato a casa alcun trofeo, ha collezionato in tre anni altrettante finali e ha superato in presenze e vittorie perfino Frank Vitucci.

L’ufficialità del matrimonio tra Menetti e la Scandone è attesa per i prossimi giorni – se non ore – poi il diesse Nicola Alberani si occuperà di definire lo staff tecnico che affiancherà il coach nativo di Palmanova, in provincia di Udine.

Nel frattempo si guarda anche al mercato. Si partirà prima dalle conferme e dagli italiani: D’Ercole, Filloy e Scrubb quelli destinati a restare in Irpinia ancora un altro anno.