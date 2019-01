Sidigas, ecco il tabellone delle Final Eight: esordio contro l’Happy Casa Brindisi

Definito il tabellone delle Final Eight che si giocheranno a Firenze dal 14 al 17 Febbraio 2019.

E’ la prima volta in una Final Eight che nessuna delle due squadre finaliste dell’edizione precedente di qualifica per l’anno successivo. Nessuna tra Torino e Brescia, che nella scorsa stagione si sono affrontate nella finale giocata sempre al Mandela Forum, si sono infatti qualificate finendo il girone di andata rispettivamente al quindicesimo e undicesimo posto.

Non ci sarà nessuna squadre esordiente: tutte e 8 le qualificate hanno già giocato almeno un’edizione, Milano quella con più presenze (giocherà la quattordicesima) e Cremona quella con meno partecipazioni (4).

Sono 3 le formazioni qualificate che hanno già vinto due edizioni della coppa: Milano (nella foto Jerrels), Bologna e Sassari. Venezia che si qualifica per la quinta stagione consecutiva è l’unica squadra a non aver mai vinto una partita di Final Eight.

Sacripanti è l’allenatore con più presenze (unidici con quella appena conquistata), ma non è mai riuscito a vincere la coppa. Vucinic unico allenatore esordiente degli otto qualificati. Pianigiani e Saccheti gli unici allenatori ad avere alzato il trofeo: il coach di Milano per 4 volte, quello di Cremona per 2 volte.