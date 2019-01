Sidigas, ecco Harper: “Pronto a dare una mano alla squadra”

“Sono contento di essere qui: seguivo le vicende del club già da qualche anno e ho avuto quindi modo di vedere i successi che è riuscito a conseguire. Avellino era una delle prime opzioni sulla mia lista, per cui sono stato felice della proposta. Sono già stato in Italia in passato, adesso mi aspetto di trovare un campionato molto competitivo e non semplice da affrontare perché ci sono molte squadre che competono per gli stessi obiettivi: dovremo quindi lavorare duro e dare il meglio di noi stessi ogni volta che scendiamo in campo contro qualsiasi avversario.

Sono le prime parole di Demonte Harper, secondo innesto della Sidigas Scandone Avellino. “Darò una mano nello spot di guardia: sono un giocatore che tira, difende, prende molti rimbalzi ma, in generale, farò tutto quello che mi viene richiesto, a seconda di quelle che saranno le esigenze della squadra”.

“Sono qui per questo e mi farò trovare pronto. Lo spogliatoio è coeso: ho già avuto modo di parlare con i miei nuovi compagni di squadra e ho potuto constatare una buona chimica all’interno dello spogliatoio, del resto si deve essere compatti per conquistare sette vittorie di fila”.

“So che il mio esordio avverrà in un match importante ai fini della qualificazione alla seconda fase di Basketball Champions League: il coach mi ha spiegato tutto e faremo il possibile per vincerlo, specialmente davanti ai nostri tifosi”.