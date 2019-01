Basket Scandone Primo Piano Sidigas, è di nuovo Champions: trasferta in Turchia contro il Banvit 21 gennaio 2019

Seconda trasferta consecutiva in una settimana per gli uomini di coach Vucinic che domani, martedì 22 gennaio, alle 18 locali affronteranno i turchi del Banvit nel match valevole per il 12esimo turno di Basketball Champions League, con diretta su Eurosport Player e su www.livebasketball.tv.

La partita di andata, che ha avuto luogo presso il PalaDelMauro di Avellino lo scorso 7 novembre, ha visto prevalere i biancoverdi per 99-95. Lo scenario attuale vede la squadra di coach Demir, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Nizhny Novgorod per 72-75, al terzo posto e a pari punti in classifica con la Sidigas Avellino nella competizione europea, con un bilancio di 7 vittorie e 4 sconfitte.

Per l’assistant coach biancoverde, Massimo Maffezzoli “Il Banvit ha cambiato radicalmente pelle rispetto alla partita d’andata, dove si presentò con tanti giovani turchi di belle speranze che erano parte importante del progetto: ora, col cambio di allenatore e gli innesti dello scorer Neal (ultimo capocannoniere del campionato ACB), dell’all-around Moore e del lungo ex-Pesaro Dj Shelton, che vanno a completare il quintetto al fianco del play Perez (il migliore nella partita d’andata) ed il lungo ex-Roma Morgan, propongono una pallacanestro solida ed ordinata che sta pagando buoni dividendi in entrambe le competizioni. Dal canto nostro, le evidenti difficoltà per le rotazioni ridotte non vogliono essere vissute come una scusante ma come un’opportunità per consolidare il processo di solidificazione del gruppo, che continua a rispondere in maniera eccellente in termini di coesione e sacrificio”.