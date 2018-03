Sidigas, D’Ercole punta sulla Fiba Europe Cup: “Ora vogliamo la finale”

Renato Spiniello – “Cercavamo una reazione dopo le ultime partite non proprio positive: contro Milano, Venezia e all’andata contro Utena potevamo certamente far meglio, ma con questa vittoria e con l’accesso alle semifinale di Fiba Europe Cup ci siamo riscattati” così la stella della partita, come lo ha definito lo stesso coach Sacripanti, Lorenzo D’Ercole. L’ex Sassari con 17 punti totali, di cui 8 filati nella seconda frazione e un fruttuoso 5/7 da 3, ha spaccato in due il match scavando il solco che la Juventus mai avrebbe potuto colmare.

Ora i biancoverdi affronteranno in semifinale i danesi del Bakken Bears, originari di Aarhus, la cittadina al nord di Copenaghen che ha dati i natali alla birra Ceres. “Abbiamo dimostrato di tenerci a questa coppa – ha continuato l’esterno irpino – e teniamo altrettanto ad andare in finale. Finalmente abbiamo ottenuto un po’ di fiducia che ci servirà per il prosieguo della stagione, a partire dalla sfida di Pasqua in casa della Reyer Venezia”.

Proprio i lagunari saranno i prossimi avversari della Scandone, palla alta domenica alle 20:45 al Taliercio. “L’obiettivo è restare nelle prime quattro – aggiunge il pistoiese – speriamo che questa vittoria possa essere un viatico importante per la seconda parte della stagione”.

Infine, tornando sulla sua prestazione, la migliore in stagione, D’Ercole ha aggiunto: “Contento di aver dato il mio contributo ad una vittoria del genere, siamo stati in controllo dall’inizio alla fine, era da tanto che non disputavamo una partita del genere”.