Basket Scandone Sidigas, De Gennaro vuole i quarti: “A Minsk si parte dallo 0-0” 13 marzo 2018

Fiba Europe Cup, la Sidigas Avellino vola in Bielorussia per la gara di ritorno del “Round of 16” contro Tsmoki Minsk. Dopo il pareggio della scorsa settimana nel match di andata (70-70), agli irpini domani sarà utile qualsiasi risultato positivo per qualificarsi ai quarti di finale.

La palla a due sarà alzata alle ore 17:00 italiane, diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della competizione europea. A presentare l’imminente sfida è l’assistant coach biancoverde Gianluca De Gennaro: “Ci prepariamo ad affrontare questo match che partirà da 0-0, visto il risultato della gara di andata, ma in cui loro avranno il fattore campo favorevole. Lo Tsmoki è una squadra di cui ormai conosciamo sia i punti di forza che i punti deboli. Saranno le difese a fare la differenza: dovremo essere aggressivi sulla palla e cercare di limitare alcuni loro giocatori chiave, come Saddler, Gray e Czerapovic (quest’ultimo autore di ben 33 punti nel match di due giorni fa del campionato bielorusso); avremo un occhio di riguardo anche per Kravish, che nella partita di andata ci mise in difficoltà mettendo a segno 16 punti. Tsmoki è una squadra che gioca un’ottima pallacanestro, fatta di molti movimenti: dovremo fare il possibile per abbassare il ritmo della gara e cercare di non farli correre in contropiede.

Dal canto nostro dobbiamo continuare a giocare come sappiamo fare, provando a sfruttare di più il pitturato e giocando la palla dentro quanto più possibile. Dovremo poi essere abili nei raddoppi, che ci saranno utili per liberare gli esterni affinché prendano tiri più facili. Speriamo di non avere le percentuali dall’arco che abbiamo avuto nella partita d’andata (9%), ma di poter invece ripetere la prestazione di domenica contro Brindisi, in cui abbiamo avuto quasi il 30% da tre, esprimendo una pallacanestro fluida”.