Basket Scandone Sidigas, De Cesare prova a tranquillizzare i club di Serie A. Sul caso Young indagini in corso 3 gennaio 2019

I club della Serie A si sono riuniti oggi a Bologna insieme al Presidente della Lba Egidio Bianchi per ricevere da parte dell’amministratore delegato della Scandone Avellino Ing. Gianandrea De Cesare aggiornamenti sulla situazione economica del club irpino.

Confermando quanto anticipato già nelle scorse settimane, De Cesare ha descritto in maniera trasparente la situazione aziendale della Sidigas rappresentando al contempo come i problemi emersi siano riconducibili a una situazione congiunturale del gruppo alla cui risoluzione si sta lavorando con tutto l’impegno possibile.

In merito poi al tesseramento del giocatore della Sidigas Avellino Patrick Young, la Lba conferma come sono in corso indagini della Procura Federale specificando come le stesse non sono state attivate da alcuna istanza dei club o della Lega Basket ma da parte della Comtec in quanto organo preposto a questo tipo di controlli.

L’auspicio è che le decisioni adottate dalla Procura Federale possano giungere al più presto in modo da assicurare le necessarie certezze anche in vista della definizione delle squadre partecipanti alla prossima Final Eight di Coppa Italia in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio.