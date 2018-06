Sidigas, dai Balcani l’erede di Sacripanti. Domani la presentazione alla città

La Sidigas Avellino comunica di aver sottoscritto l’accordo con Nenad Vučinić, che ricoprirà il ruolo di head coach per le prossime due stagioni.

Nato a Belgrado, classe 1965, nell’ultima stagione è stato consulente tecnico dello Shanxi nel campionato cinese e precedentemente, per quattro stagioni, ha diretto la panchina del Byblos Club in Libano, arrivando a disputare una finale e due semifinali, oltre a vincere una Coppa e una Supercoppa. Per il coach serbo si tratta di un ritorno in Italia, avendo già allenato per due stagioni a Forlì. Precedentemente per lui, nella stagione 2009/10, anche un’esperienza al Darüşşafaka nella Turkish Basketball League.

In carriera Vucinic ha conquistato tre titoli del campionato neozelandese, cinque riconoscimenti di allenatore dell’anno nello stesso campionato, un titolo di campionato estone ed un ulteriore premio di allenatore dell’anno in Estonia.

Dal 2001 al 2006 è stato assistente allenatore della Nazionale Neozelandese, con cui ha disputato due Mondiali e un’Olimpiade, mentre dal 2007 al 2014 ne è stato head coach: sotto le sue direttive la Nazionale ha conquistato tre medaglie d’argento e un titolo di Campione di Oceania. Alla guida dei “Tall Blacks” ha inoltre disputato due Campionati Mondiali (2010 e 2014) portando entrambe le volte i bianconeri tra le prime 16 nazionali al mondo che raggiungono gli ottavi di finale.

Il tecnico biancoverde sarà presentato mercoledì pomeriggio, accompagnato dal DS Nicola Alberani, nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 18:00 presso la sala stampa del PaladelMauro.