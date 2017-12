La Sidigas chiude l’anno coi botti, il secondo posto resta dei biancoverdi

Renato Spiniello – La Sidigas chiude l’anno solare coi botti rifilando 97 punti a Capo d’Orlando dopo un match mai in discussione per i biancoverdi. Gli uomini di Sacripanti riagganciano il secondo posto della graduatoria ad appena una vittoria dalla capolista Brescia. A tre tornate dal giro di boa il pass per il Mandela Forum è ormai in tasca della compagine irpina.

Primo quarto 27-18 4 punti per Rich in avvio di gara, l’Orlandina risponde con Maynor e Delas. Filloy e D’Ercole, quest’ultimo partito ancora una volta in quintetto, vanno di tripla per il +6, ma Kulboka replica con la stessa moneta (10-7). Si sblocca anche Leunen per la Sidigas, mentre Filloy si ripete da oltre l’arco. A poco più di metà frazione sono già 20 i punti messi a referto dai biancoverdi. Betaland costretta a rifugiarsi nel minuto di sospensione. Il timeout giova agli ospiti che infilano un sanguinoso parziale di 7-0 prima dei 2 di Filloy. Chiudono Wojciechowski e ancora l’italoargentino.

Secondo quarto 25-16 Delas su assist di Stojanovic, Avellino risponde furiosa con N’Diaye e Scrubb. Si sblocca anche Fitipaldo contro la squadra che lo ha consacrato. Altro timeout Orlandina. Alla ripresa la Scandone continua a monetizzare con i vari N’Diaye e Filloy (41-28). Alibegovic completa il gioco da 3 punti portando a -10 l’handicap. 2 + canestro aggiuntivo anche per Kulboka da una parte e per Fesenko dall’altra. I 2 di Rich e la tripla di Scrubb danno il +15 ai padroni di casa. Si chiude con la bomba di Rich: 52-34 alla pausa lunga.

Terzo quarto 20-18 7 punti di Wojciechowski dopo l’intervallo. La Sidigas torna a punti con Fesenko e Leunen (59-41). Risponde Ikovlev ma puntuali arrivano anche i 2 di Rich. Dopo il timeout l’ucraino dell’Orlandina segna dall’area, ma la tripla di Fitipaldo regala il +20 alla Scandone. Stesso divario fino alla terza sirena.

Ultimo quarto 25-17 Bombe di Zerini e Filloy, con la Sidigas che tocca anche il +24. N’Diaye, in lunetta, incrementa ancora il bottino. Capo d’Orlando ha un sussulto con le triple di Kulboka e Maynor, ma Zerini e Fitipaldo si esaltano anche loro dalla distanza chiudendo i giochi. Nel finale tanto garbage time con gli ingressi sul parquet di Parlato, Mavric (2 punti) e Sabatino. Finisce 97-69 al PalaDelMauro.

Sidigas Avellino: Rich 20, Filloy 18 e 7 assist, Leunen 12, Scrubb, Fitipaldo e Zerini 9.

Capo d’Orlando: Kulboka 14, Wojciechowski 11, Delas 10.

Prossimi impegni

02/01, ore 20:45 Banco di Sardegna Sassari – Sidigas Avellino;

07/01, ore 20:45 Sidigas Avellino – Virtus Segafredo Bologna;

10/01, ore 20:30 Ostenda – Sidigas Avellino.