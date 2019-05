Avellino Sicurezza urbana, la proposta di Pignataro a Cipriano 29 maggio 2019

Dopo aver redatto e consegnato al candidato sindaco della coalizione Luca Cipriano il progetto “Avellino Città si…cura” sulle strategie e interventi della sicurezza urbana integrata e il progetto “Hirpus” per contrastare il randagismo attraverso sgravi sulle tasse comunali per chi adotta i cani randagi e sconti sulle visite veterinarie attraverso una convenzione con l’apposito ordine professionale, il candidato non eletto del Partito Democratico Salvatore Pignataro, Segretario regionale della Campania dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania nonché direttore del Centro Studi dell’Associazione Italiana Esperti in Sicurezza Pubblica e Privata, propone al candidato sindaco della sua coalizione Luca Cipriano di istituire non solo una delega alla Sicurezza Urbana integrata ma anche di istituire un Ufficio “Città Sicura” che ha la finalità di studiare e definire le strategie sui fenomeni delle devianze giovanili, sullo studio dei fenomeni a rischio, sul degrado della città e sulle attuazione di iniziative preventive sulla sicurezza dei cittadini.

L’attuazione e la vigilanza delle politiche della sicurezza deve essere gestita da una “equipe” composta da alcuni agenti della Polizia Municipale specializzati nel settore della Sicurezza Urbana. Tale struttura servirà ad interagire con l’assessore o delegato alle politiche della sicurezza integrata ma anche con tutti gli enti pubblici e privati presenti in città per adottare strategie di contrasto alla illegalità diffusa e promuovere iniziative che possano dare una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini soprattutto nelle aree periferiche della città. “ Rilevo il grande risultato della coalizione che sostiene Luca Cipriano risultata la prima forza, ma in particolare rilevo il risultato del la lista del Partito Democratico che si è imposta come la prima forza politica della città. A parte l’analisi politica – spiega salvatore Pignataro – ora i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio sindaco sui programmi. Su questo tema, la nostra coalizione che sostiene al ballottaggio il candidato sindaco Luca Cipriano, intende portare sul tavolo della prossima amministrazione, proposte e programmi concreti anche nel settore della sicurezza urbana integrata per i prossimi cinque anni. Da qui l’idea di avere realizzato alcuni progetti apprezzati perfino dai nostri avversari politici. ”