Provincia Sicurezza e legalità: blog degli studenti dello Scientifico “De Sanctis” 1 giugno 2018

Un blog per tenere alta l’attenzione sui temi della sicurezza. L’iniziativa chiude di fatto la seconda fase del percorso di alternanza scuola lavoro “ Costrui…AmoSicurezza e Legalità” destinato alla classe IV A, indirizzo Scienze Applicate, del Liceo Scientifico “F. De Sanctis”. Il percorso, progettato dalla Formazione Inail e realizzato dalla Sede Inail di Sant’Angelo dei Lombardi, è finalizzato a rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della cultura della sicurezza diventandone i promotori non solo sul lavoro ma anche nella vita quotidiana.

Il percorso, della durata di 200 ore nel triennio, proseguirà anche l’anno prossimo. Se l’anno scorso i ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare aziende operanti sul territorio irpino e osservare come si svolgono le attività produttive nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, quest’anno gli stessi hanno interagito con Amministrazioni Pubbliche, come il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, avendo così la possibilità di verificare come la Pubblica Amministrazione opera al fine di garantire l’applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza.

Hanno avuto, inoltre, un incontro con il capitano dell’arma dei Carabinieri, Donatello Cirillo, esperto di sicurezza ambientale. Occasione questa per conoscere meglio le attività svolte dall’Arma dei Carabinieri in materia di reati ambientali. Tra le aziende private visitate, l’Acca Software ha rappresentato un momento importante per i ragazzi, perché esempio virtuoso di come un’azienda può coniugare la produzione con il benessere psicofisico dei propri dipendenti e con il rispetto dell’ambiente circostante.

Le visite sono state alternate da momenti di aula dove i ragazzi hanno approfondito le tematiche trattate durante le uscite didattiche. Le esperienze vissute sono state raccolte in un blog “costruiamosicurezzaelegalita4asa.blogspot.it” il cui scopo è quello di condividere non solo le suddette esperienze ma anche diffondere, in particolare tra i ragazzi, la cultura della sicurezza e della legalità. Tematica che non deve essere mera conoscenza di norme ma consapevolezza che tali norme, se tradotte in comportamenti, possono migliorare la qualità della vita ed in alcuni casi salvarla.

Il blog realizzato è una sorta di “agorà” virtuale dove è possibile confrontarsi, raccontare esperienze, avanzare suggerimenti e segnalare eventuali comportamenti pericolosi di cui si è testimoni nella vita quotidiana. Proprio perché destinato ad un pubblico giovane è dinamico, diretto e immediato, simile ad un social network. Il blog sarà presentato dai ragazzi giovedì 7 giugno alle 10 presso l’Istituto “F.De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, in occasione della giornata dedicata alla presentazione di tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro realizzati dall’Istituto.

Alla manifestazione parteciperanno il Dirigente Inail della Sede Territoriale Avellino Benevento, Grazia Memmolo, la Responsabile della Sede Inail di S.Angelo dei Lombardi, Maria Sasso e il Formatore Inail e tutor aziendale, Enza Cuoppolo.