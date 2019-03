Avellino, grano detenuto senza autorizzazione: maxi-sequestro dei Carabinieri

Maxi-sequestro di grano in Irpinia. I Carabinieri del R.A.C. di Salerno, in collaborazione con l’Asl di Avellino, hanno individuato e sequestrato il grano in una ditta irpina di commercio all’ingrosso di prodotti cerealicoli. Il sequestro di 390 tonnellate di grano è avvenuto in una struttura di stoccaggio priva di registrazione sanitaria. E’ stata così vietata la commercializzazione della merce, per un valore complessivo di oltre 86mila euro, e si è proceduto a campionamenti del prodotto per le successive verifiche di laboratorio. Dall’inizio del 2019, ammontano a 1.700 le tonnellate di prodotti cerealicoli e legumi sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.