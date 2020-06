SiamoAvellino.it: una piazza digitale della città. Sindaco e vicesindaco presentano la piattaforma

Renato Spiniello – “Una piazza digitale di Avellino che mette in comunicazione utenti ed attività”. E’ così che questa mattina la Vicesindaca con delega al Commercio Laura Nargi ha presentato in videoconferenza la piattaforma web “SiamoAvellino.it“.

“Il nome – precisa l’esponente di Giunta – richiama l’amore per la nostra città e il senso di appartenenza per la stessa, era in programma già prima dell’emergenza sanitaria ma ora più che mai trova senso per rilanciare l’economia in questo periodo di crisi”.

La piattaforma punta a offrire un servizio utile ai cittadini per affrontare al meglio e in sicurezza questo periodo, ma anche ai professionisti per la ricerca di nuovi clienti e alle attività commerciali in modo che possano ricominciare il più presto possibile. Su SiamoAvellino è possibile prenotare e acquistare in sicurezza, sono previste anche consegne a domicilio, richieste di prenotazioni, preventivi e ordini: tutto direttamente in modo gratuito dal proprio smartphone.

Artigiani, attività commerciali e professionista vari possono inserire i propri dati e registrare i propri servizi sul portale e l’utente navigando sceglie i prodotti o i servizi di cui ha bisogno.

SiamoAvellino è però anche una mappa degli esercizi commerciali della città in grado di fornire un servizio di geolocalizzazione e informazione ai cittadini sugli orari di apertura, le prenotazioni, i contatti, la disponibilità, le possibilità e le modalità di delivery o della consegna a domicilio, il personal shopping e qualsiasi altra richiesta di informazioni. Un servizio che rimette al centro la comunicazione e il commercio di vicinato e di quartiere.

Attraverso la funzione chat (whatsapp), si potrà contattare direttamente l’attività iscritta e usufruire di tutti i servizi o prenotare tavoli, la consegna a domicilio, il take-away o semplicemente richiedere info e la possibilità di consultare comodamente il menù da casa senza il bisogno, anche nel locale, del menù cartaceo.

Per aderire al progetto basta compilare il modulo online e la registrazione è gratuita e lo sarà sempre. Naturalmente il portale è in continuo allestimento.

“Puntiamo forte sul brand Avellino – aggiunge nel corso della conference call il sindaco Gianluca Festa -. Siamo una grande città abbiamo e risorse importanti da valorizzare e il primo obiettivo è proprio quello di farle conoscere”.