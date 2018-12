Si spezza l’elica di una pala eolica, paura in Alta Irpinia

Paura ad Aquilonia per il volo di un pezzo di elica di una pala eolica. Non è la prima volta, come segnalato dal Comitato per la tutela del paesaggio dell’Alta Irpinia, che si verifica un episodio simile.

Il pezzo di elica è volato oltre la strada provinciale per andare poi ad atterrare sul terreno. L’episodio non ha avuto nessuna conseguenza, non provocando danni nè a cose nè a persone, anche perchè in quel momento nessuna auto stava attraversando la tratta.

I carabinieri sono sul posto per tutti i rilievi. Preoccupazione del Comitato che chiede maggiori controlli, a partire dal rispetto della distanza di sicurezza degli impianti.