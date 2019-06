Altre news dall'Italia e dal Mondo Si spacciano per i nonni di un bambino e tentano di portarlo via da un asilo nido 14 giugno 2019

Tentano di portare via un bimbo da un asilo nido: coppia in fuga a Serradarce, frazione del comune di Campagna. Due persone, come riportato dal sito ildunque.it, si sarebbero presentate nella scuola spacciandosi per i nonni di un bimbo.

Le educatrici della struttura hanno però chiesto subito la delega dei genitori per consentire l’uscita del piccolo. La coppia, essendone priva, è stata costretta ad andare via. Entrate poi in contatto con i genitori del bambino, le educatrici hanno avuto la conferma che i due avevano messo in scena una farsa per poter portare via il piccolo.