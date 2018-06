Cronaca Si spaccia per il figlio per truffare un’anziana: beccato dalle Volanti 21 giugno 2018

Gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avelino un 47enne napoletano, responsabile di tentata truffa in danno di una persona anziana.

L’uomo, con a carico pregiudizi di polizia specifici, adottando la consolidata tecnica dei truffatori, aveva contattato telefonicamente una persona anziana residente in questo centro storico e, spacciandosi per il figlio, aveva chiesto la somma in contanti di 3.400 euro per la risoluzione di impellenti “imprevisti”.

Nella circostanza, il truffatore terminava la conversazione riferendo all’anziano che di lì a breve sarebbe passato l’avvocato di famiglia o un suo incaricato. Il sedicente avvocato in effetti si presentava all’appuntamento concordato senza però ottenere nulla in quanto, l’anziano, insospettitosi, contattava il figlio che, in maniera più assoluta, negava di aver telefonato e tanto meno di aver bisogno di denaro.

I poliziotti, giunti sul posto dopo essere venuti a conoscenza della tentata truffa, grazie ad un’accurata testimonianza fornita dalla persona oggetto di raggiro, nonché alle immagini rilevate dalle telecamere di sorveglianza della zona, riuscivano ad individuare e a rintracciare il truffatore che veniva pertanto deferito in stato di libertà.