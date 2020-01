Avellino Si rinnova l’appuntamento con il Gran Concerto dell’Epifania 3 gennaio 2020

L’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino, presieduta dal M° Massimo Testa, inaugura il 2020 ad Avellino con il tradizionale Concerto Sinfonico Augurale.

Appuntamento Lunedì 6 Gennaio alle ore 19,00, dunque, con il GRAN CONCERTO DELL’EPIFANIA, per l’ottavo anno consecutivo presso la ridente e suggestiva Chiesa de “LA SALETTE”, in Via Rotondi, grazie al consueto contributo oculato e attento alle esigenze artistiche della Comunità di Don Emilio Carbone. Il tutto in collaborazione con CASTELLI D’IRPINIA e l’Associazione Per Caso sulla Piazzetta di Avellino, a cura di Tina Rigione, al pubblico irpino sarà offerto un evento assolutamente da non perdere per gli appassionati della musica sinfonica. Il Concerto inaugurale della XIV Rassegna I TEMPI DELLA MUSICA, sarà il modo migliore col quale l’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 e il suo Presidente potranno augurare un radioso 2020 al competente e appassionato pubblico della città e della provincia.

A inondare il pubblico di buona musica, l’ORCHESTRA SINFONICA INTERNAZIONALE ZENIT 2000, diretta dal M° Massimo Testa. Il programma, come da tradizione viennese, si chiuderà con J. e J. Strauss.

L’evento, con il contributo della REGIONE CAMPANIA, prevede anche l’ormai consolidata partecipazione di CASARREDO di MONTEMILETTO.

L’ingresso è libero e gratuito.