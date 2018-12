Avellino Si presenta “Vera – verrà la primavera”: “I giovani e la speranza di una nuova Avellino” 27 dicembre 2018

Marco Imbimbo – All’alba di un nuovo anno nasce “Vera, verrà la Primavera”. Sabato 29 e domenica 30 il battesimo di fuoco al Carcere Borbonico di Avellino con spunti e traguardi per l’Avellino che verrà. Non solo attualità e politica ma anche buona musica ed eccellenze enogastronomiche.

Vera è il luogo in cui molte persone, ognuno con la propria storia e identità, si sono ritrovate per offrire un contributo concreto per lo sviluppo della nostra terra. Una giovane realtà, limpida e coraggiosa, che ha deciso di non abbandonare il proprio territorio ribellandosi al sistema marcio che ha privato le nuove generazioni di sogni e opportunità.

“La partecipazione di ciascun cittadino è linfa vitale per una comunità – spiega in un nota l’associazione. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere e valorizzare le migliori energie e intelligenze per elaborare proposte, attraverso spazi di discussione, di confronto e realizzarle. Chiediamo di sporcarsi le mani, dedicare tempo e impegno, con passione e sacrificio, per dare concretezza alle idee. Innamorarsi del nostro territorio, proteggerlo, tutelarlo, dargli un futuro è la grande ambizione alla quale non vogliamo rinunciare. E’ nata una storia Vera, scrivila anche tu”.