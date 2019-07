In Evidenza Primo Piano Provincia Si lavora anche di sabato e di notte. Ponte di Parolise, a dicembre la consegna 17 luglio 2019

Alfredo Picariello – Le buone notizie sull’Ofantina, emerse dal “CoV” tenutosi in Prefettura, si estendono sia ai due comuni di San Potito e Parolise, sia al “famoso ponte” di Parolise che è in via di ristrutturazione. La tabella di marcia per ciò che riguarda il ponte sembra essere rispettata in pieno. Come sottolinea il sindaco di Parolise, Ferullo, dopo una sua sollecitazione, la ditta sta eseguendo i lavori anche di sabato e di notte. A questo punto, la tabella di marcia dovrebbe essere rispettata: per dicembre i lavori dovrebbero essere conclusi.

L’amministrazione provinciale, inoltre, su richiesta dei sindaci di San Potito, Salza, Sorbo, Parolise, Castelvetere, preso atto della propria competenza, si è impegnata a riqualificare il tratto di viabilità alternativa. Quindi, saranno effettuati lavori di rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza a San Potito e Parolise, in particolare.