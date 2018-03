Cronaca Si introducono nel cantiere della Lioni-Grottaminarda per fare danni, indagini in corso 19 marzo 2018

Ignoti si sono introdotti nella scorsa a notte nel cantiere sito in località La Quarta, a Frigento, in cui si stanno realizzando i lavori per la tratta stradale Lioni-Grottaminarda.

I malviventi hanno danneggiato undici mezzi d’opera e tre containers, rompendo i vetri.

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Le indagini per far luce sull’accaduto sono in corso.