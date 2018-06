Provincia Si inaugura nuova Rsa a Bisaccia, arriva De Luca 21 giugno 2018

Si terrà lunedì 25 giugno alle 10, presso la Struttura Polifunzionale per la Salute di Bisaccia, l’inaugurazione della nuova RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) dedicata alla riabilitazione, al recupero e al mantenimento delle abilità del Servizio Sanitario Regionale.

Per l’occasione interverranno S.E. Mons. Pasquale Cascio– Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco-Conza della Campania; Marcello Arminio, Sindaco di Bisaccia; Maria Morgante, Direttore Generale dell’Asl di Avellino; Rosetta D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale; Elisabetta Granata, Direttore del Distretto di Sant’Angelo dei Lombardi; Claudio Rumiano, Responsabile Area di Coordinamento della Riabilitazione dell’Asl di Avellino. Presenzierà all’inaugurazione il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme alle autorità civili, militari, ai sindaci e ai consiglieri regionali.

La Residenza Sanitaria Assistenziale Disabili di Bisaccia completa l’offerta dei servizi al cittadino non autosufficiente nella rete riabilitativa predisposta dalla Asl. Rappresenta un centro residenziale del Servizio Sanitario Regionale per la cura, il recupero ed il mantenimento delle abilità ed offre una risposta organizzata e tecnicamente innovativa ai bisogni socio assistenziali e clinici delle persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale non assistibili presso il proprio domicilio.

Obiettivo principale è l’accoglienza, cura e recupero funzionale delle persone portatrici di disabilità e non autosufficienti per periodi programmati e limitati nel tempo, garantendo la tutela del benessere degli ospiti, insieme ad un buon livello di assistenza tutelare ed alberghiera, anche attraverso ricoveri temporanei per il sostegno psicologico e sociale e per il periodico sollievo dal carico assistenziale al nucleo familiare.