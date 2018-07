Provincia Si inaugura ad Aiello la sezione dell’associazione Volontari Irpini 5 luglio 2018

Si inaugura sabato 7 luglio, alle 18, la Sezione provinciale dell’Associazione Volontari Irpini, presso i locali dell’ex asilo comunale, al piano interrato del Municipio.

Responsabile dell’iniziativa l’assessore delegato alle Politiche Sociali, Lorenzo Preziosi, che dichiara entusiasta: “Da sempre per me “Politica vuol dire realizzare” e, dopo aver riscontrato la necessità da parte di tanti di avere nel nostro territorio un punto di primo soccorso, ho voluto con forza portare ad Aiello del Sabato l’Avi, realtà di volontariato che vede impegnati tutti i giorni, h 24, decine di ragazzi che da qualche tempo sono parte della nostra comunità”.

“Questi ragazzi sono arrivati in punta di piedi e si sono messi al lavoro affinché la struttura fosse fruibile al meglio e, con il dovuto supporto dell’amministrazione comunale, sono riusciti a renderla operativa”.

“Da quest’anno abbiamo vicino casa ben 4 ambulanze, di cui una nuovissima, 2 mezzi di trasporto per anziani e persone in dialisi, a disposizione per le necessità degli abitanti di Aiello del Sabato”.

“Per non parlare, poi, dei tanti progetti a cui già stiamo lavorando insieme! Salute, serenità e benessere dei cittadini sono la priorità per chi, come me, ha deciso di mettersi al servizio di una grande comunità come la nostra e la speranza è che, con questo nuovo servizio, gli aiellesi possano stare tranquilli perché, al bisogno, ci sarà qualcuno pronto a soccorrerli prontamente”.